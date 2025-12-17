Loin des yeux, près du cœur : l'avis tranché de Laurent Ciman sur la nouvelle génération des Diables Rouges

Laurent Ciman suit toujours le football belge de près. Il se montre enthousiaste à l'heure d'évoquer les Diables Rouges.

La dernière apparition de Laurent Ciman avec les Diables Rouges remonte à un match amical contre l'Egypte, juste avant la Coupe du Monde 2018, pour laquelle il avait sauté de la sélection in extremis. C'est précisément contre les Pharaons que les Diables débuteront leur Mondial l'été prochain.

Du groupe de 2018, il ne reste plus que Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Youri Tielemans, Axel Witsel, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, rarement tous présents de concert. Le reste de l'effectif a été totalement renouvelé.

Malgré le passage de flambeau, Laurent Ciman reste optimiste : "La Belgique dispose d’une équipe de qualité. Rudi Garcia tente d’y insuffler davantage de cohésion. Nous avons un groupe jeune et talentueux, et le retour d’Axel Witsel fait également beaucoup de bien. Nous avons les armes pour aller loin et réaliser de belles choses", estime-t-il, interrogé par la RTBF.

Une carte à jouer malgré tout

"Il est évident que la défense était plus solide auparavant. Il suffit de se remémorer des noms comme Kompany, Van Buyten ou Vermaelen. Remplacer de tels cadres n’est pas simple pour les jeunes et cela génère une pression supplémentaire. Il faut leur laisser du temps et leur accorder de la confiance : c’est dans ce contexte qu’un joueur peut pleinement révéler son potentiel. Les joueurs actuels ne sont peut-être pas aussi dominants, mais ils se battent de la première à la dernière minute", poursuit-il.



De par ses dix ans passés de l'autre côté de l'Atlantique, Ciman est également bien placé pour savoir ce qui attend les Diables sur place. La présence de Christian Benteke ou Hugo Cuypers, également familiarisés aux conditions de jeu sur place, pourrait-elle se justifier ? "Compte tenu des conditions de voyage, il faut que leur présence apporte une réelle plus-value à l’équipe. Mais certains d’entre eux sont importants pour leur club et ont la légitimité d’être sélectionnables".