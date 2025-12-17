"Lorsque vous avez une telle opportunité..." : Mehdi Bayat raconte l'arrivée de Marouane Fellaini à Charleroi

Le Sporting Charleroi a surpris avec l'arrivée provisoire de Marouane Fellaini. Mehdi Bayat revient sur les dessous de ce renfort pour le staff.

Couteau suisse sur le terrain, Marouane Fellaini se mettra également au service du collectif dans le staff carolo : "Marouane est une star qui a joué sous les plus grands entraîneurs. Il savait défendre, jouer au milieu de terrain et même marquer de la tête. Le fait qu'il puisse partager cette expérience est un don du ciel".

L'administrateur-délégué explique à SudInfo que Fellaini sera surtout présent pour les joueurs et les aidera à s'améliorer. Les deux hommes se connaissent du temps où Bayat était actif au sein de la fédération et sont toujours restés en contact.

Charleroi fier de son coup

La présence de Fellaini à Charleroi n'amène pas de changements structurels. Il s'agit tout simplement d'un coup de main (bénévol) qui ne pouvait pas se refuser : "Lorsque vous avez une telle opportunité, on ne parle pas de durée mais de qualité. Il restera aussi longtemps qu'il se sentira utile. Si cela n'a pas d'effet, il ne restera pas simplement pour rester".

Bayat souligne que Big Mo fait tout cela par passion. Pour lui, c'est comme s'il revenait sur le terrain à travers les joueurs. "Il était présent dimanche contre l'Union et a eu du mal à passer inaperçu dans le stade. C'est la même chose en Angleterre, en Chine ou à Dubaï. C'est une star mondiale et cela ne peut qu'apporter quelque chose à Charleroi".



La collaboration a été établie après une discussion entre les deux hommes en marge du match de Ligue des Champions entre l'Union Saint-Gilloise et Marseille. Un contact qui, à en croire Mehdi Bayat, s'est déroulé très naturellement et aboutit maintenant au retour de Fellaini au Mambourg, plus de 20 ans après son départ des U21 du Sporting.