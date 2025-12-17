Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/12: Tielemans

Son coach voudrait le garder à tout prix : un Diable Rouge serait proche de prolonger

Youri Tielemans a trouvé sa place à Aston Villa. Devenu indispensable sous Unai Emery, le Diable Rouge pourrait bientôt prolonger. (Lire la suite)