Soirée historique pour le football belge : un nouveau record battu

Record historique pour le football belge : 9 285 tickets ont été vendus pour le match féminin de Ligue des champions entre OHL Women et Arsenal Women ce lundi à 21h00.

C’est évidemment une très bonne chose pour le football féminin que de parvenir à remplir un stade tel que le King Power at Den Dreef Stadium. Jamais une rencontre de football féminin en Belgique n’avait accueilli autant de spectateurs. "Une nouvelle étape majeure pour le club et pour le football féminin belge", écrit OHL dans un communiqué.

Le précédent record remonte à 2023 lors de la finale de Coupe entre le KRC Genk et le Standard de Liège. À l’époque, 9 027 fans de football s’étaient rendus au stade de Sclessin.

Une victoire assurerait une qualification pour le prochain tour

Au niveau du sportif, l’enjeu est d’ailleurs de taille pour les Louvanistes. Afin d’être certaines de se qualifier pour la phase à élimination directe, elles devront s’imposer face aux Londoniennes. En cas de partage, cela dépendra des résultats des autres équipes, et surtout de Vålerenga, lors de cette dernière journée. Si les Norvégiennes ne s’imposent pas face au Bayern, elles seront qualifiées. Elles le seront aussi si Vålerenga s’impose contre le géant allemand et que l’Atlético Madrid... s’incline par 11 buts d’écart ou plus face à l'OL.

OHL Women pourrait même se qualifier en s’inclinant. Pour cela, il faudrait que Vålerenga ne s’impose pas face au Bayern Munich. Autant vous dire qu’elles ont de très bonnes chances de terminer dans le top 12.



Cette rencontre sera à suivre en direct et gratuitement sur les antennes de la RTBF. Déjà devenues la première équipe belge à remporter un match dans la compétition en octobre dernier, les Louvanistes pourraient écrire un peu plus l’histoire en se hissant au prochain tour.