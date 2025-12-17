Un club de Pro League en pole position pour signer un jeune talent des RSCA Futures

Naoufal Bohamdi-Kamoni pourrait prochainement quitter le Sporting d'Anderlecht. Le joueur des RSCA Futures (18 ans) susciterait l'intérêt de plusieurs écuries.

Selon le journaliste sportif Sacha Tavolieri, Westerlo serait en pole position pour le recruter. Les Campinois lui proposeraient un contrat de trois ans. Anderlecht aurait réagi avec une contre-offre. Celle-ci aurait cependant été jugée insuffisante.

L’ailier gauche anderlechtois évolue actuellement sous les couleurs d’Anderlecht en Challenger Pro League. Cette saison, il a pris part à un total de six rencontres.

Peu décisif en D1B

Il ne s’est cependant pas montré énormément décisif. En effet, il n’a pas encore trouvé le chemin des filets cette saison en D1B. Il a uniquement été passeur décisif à une reprise. C’était lors de la défaite des jeunes Mauves face au KSC Lokeren sur le score de 1-2 le 26 octobre dernier.

Naoufal Bohamdi-Kamoni est d’ailleurs actuellement libre de s’engager où il le souhaite. La raison ? Il n’est plus sous contrat avec le RSCA, précise Sacha Tavolieri. Et ce, même s’il joue avec son équipe formatrice en Challenger Pro League.



Westerlo ne serait pas la seule équipe de Pro League sur le coup. La Gantoise ainsi que Zulte Waregem surveilleraient attentivement ses performances.