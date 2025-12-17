Il va falloir s'y habituer : on tient le tout premier joueur à faire ses débuts en pro né dans les années 2010

Les RSCA Futures l'ont emporté 2-0 contre les Francs Borains. La rencontre a notamment été marquée par l'entrée au jeu de Dwight Ede Eriyo, âgé de 15 ans.

En février 2018, Nicolas Raskin était devenu le premier joueur né au XXIe siècle à avoir foulé les pelouses de Pro League, c'était avec La Gantoise. Petit coup de vieux supplémentaire ce soir avec le premier joueur né dans les années 2010 à effectuer ses débuts professionnels en Belgique.

Dwight Ede Eriyo n'est âgé que de 15 ans et 10 mois (il est né le 17 février 2010), mais il vient déjà de vivre un grand moment avec ses toutes premières minutes en D1B.

👶 | À seulement 15 ans et 10 mois, Dwight Ede Eriyo devient le premier joueur masculin né en 2010 à faire ses débuts dans le monde professionnel en Belgique ! 🤩💎 #ANDRFB pic.twitter.com/BcjqobjQK5 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 17, 2025

Un nom à retenir

Le garçon est monté au jeu avec les RSCA Futures pour le dernier quart d'heure de la victoire 2-0 contre les Francs Borains. Vendredi dernier, il avait déjà pris place sur le banc pour la première fois, sans en sortir, contre Beveren.

Une belle récompense après que le jeune talent ait accepté de continuer l'aventure en Mauve et Blanc malgré l'intérêt prononcé de nombreuses grosses cylindrées étrangères.





Le jeune ailier droit, international belge chez les U16, est l'un des talents les plus soigneusement couvés par Anderlecht. Pour éviter un départ à la Konstantinos Karetsas ou à la Rayane Bounida, avant même l'équipe première ?