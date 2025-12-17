Bounida, Godts et Mokio en feu : les Belges offrent un récital à l'Ajax en Coupe

L'Ajax a écrasé Excelsior Maassluis 2-7 en Coupe des Pays-Bas. Les Belges Bounida, Godts et Mokio ont fait la différence.

L’Ajax Amsterdam se déplaçait ce soir sur le terrain de l’Excelsior Maassluis pour un match de Coupe des Pays-Bas à élimination directe. La rencontre s’est rapidement transformée en démonstration.

Les Belges ont tout fait

Très vite, les Belges de l’équipe ont pris le match en main. À la 12e minute, Mika Godts lance l’Ajax avec une passe décisive pour l’ouverture du score. Sept minutes plus tard, Rayane Bounida fait de même et permet aux siens de mener 0-2.

Bounida en feu

Bounida ne s’arrête pas là. Moins de dix minutes après, il délivre une deuxième passe décisive pour le 0-3. Juste avant la pause, il signe une troisième offrande, cette fois pour Jorthy Mokio, auteur du 0-4.

Au retour des vestiaires, Mokio enfonce le clou avec le 0-5, après un nouveau ballon récupéré et bien donné par Bounida. Il ne manquait plus que lui sur la liste des buteurs et il a fini par marquer à son tour, d’une frappe du pied gauche juste à l’entrée du petit rectangle.



Pour conclure la soirée, Mokio se mue en passeur sur le dernier but de l’Ajax. Score final, 2-7. Le club peut remercier ses Belges pour ce show.