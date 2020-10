Patrice Evra lance de graves accusations envers Noël Le Graët

L'ex-international français Patrice Evra (39 ans) a répondu de manière virulente aux propos de Noël Le Graët concernant le racisme au sein du football.

Noël Le Graët avait surpris en déclarant, au sujet du racisme dans les stades : "Quand un black (sic) marque un but, tout le stade est debout. Le racisme dans les stades de football n'existe pas ou peu". Des propos qui n'ont pas manqué de faire bondir Patrice Evra, dont les relations avec la FFF ont toujours été houleuses.

"Il faut virer Le Graët, il a déconné (sic) grave. Tu dois te barrer, tu ne vas pas oser te représenter ?", espère l'ex-international français via une vidéo Instagram. Evra a ensuite lancé des accusations au sujet du comportement de Noël Le Graët lors des rassemblements de l'EDF à Clairefontaine : "On a des places attribuées, on a l'habitude de se mettre à côté de tel ou tel gars selon nos relations. Mais quand le Président Le Graët venait, on changeait tout : là où il y avait normalement Mamadou Sakho et Bacary Sagna, on mettait Hugo Lloris et Laurent Koscielny pour la photo avec le président". Des déclarations surprenantes ...