Cristian Benavente, le retour par la petite porte

Son retour était dans l'air depuis quelques mercatos déjà : Cristian Benavente espère pouvoir relancer sa carrière, à 26 ans et après une aventure décevante à l'étranger.

En janvier 2019, c'est la surprise à Charleroi : Cristian Benavente, l'un des leaders techniques du RCSC, quitte le Mambourg. Le Péruvien, auteur d'une belle saison et suivi par le top belge, était attendu sur le départ l'été suivant, mais c'est surtout sa destination qui choque : Pyramids FC, en D1 égyptienne. Un nouveau riche et une signature dont la motivation est claire : l'argent plutôt que le sportif, et ce alors que Benavente n'a que 24 ans.

Comme beaucoup de nouveaux riches du football mondial, le Pyramids se révèle être un miroir aux alouettes (on repense notamment à l'Anzhi Makhatchkala quelques années plus tôt) : 8 mois après son arrivée et alors qu'il avait multiplié les promesses incroyables, jusqu'à évoquer le transfert de Zlatan Ibrahimovic, le propriétaire saoudien du club du Caire s'en va.

L'échec à Nantes

Douze petits matchs, trois buts : Cristian Benavente ne reste que 6 mois en Égypte et se cherche une porte de sortie européenne dès l'été 2019. Mogi les bons tuyaux a une option toute trouvée : le FC Nantes, où il a ses entrées. Une bonne solution pour se relancer ? C'est ce qu'on pense, mais l'échec est total.

Du côté nantais, on nous le dit clairement : si le joueur aura eu des fulgurances sur le plan technique, il paraissait un peu léger et n'aura au final que très peu réussi à se montrer. Avec un bilan très maigre pour la saison 2019-2020 : 13 matchs, aucun but, une passe décisive. Difficilement compréhensible pour un joueur qu'on pensait taillé pour le top belge à l'époque. L'Antwerp est sa nouvelle tentative de relance : un pari des deux côtés, mais qui peut s'avérer payant ...