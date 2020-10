Arsène Wenger regrette d'avoir dit non à...l'Olympique Lyonnais

Entraîneur d'Arsenal entre 1996 et 2018, l'Alsacien a marqué l'histoire des Gunners en remportant la Premier League en 1998, 2002 et 2004 et en parvenant à se hisser en finale de la Ligue des Champions contre Barcelone (défaite 2-1) en 2006.

Sans club depuis deux ans, Arsène Wenger aurait pu rejoindre l'Olympique Lyonnais en 2019. "C'est évidemment ce lien unique avec Arsenal qui a rendu plus difficile le passage d'un club à l'autre. Aujourd'hui, je me demande si je n'ai pas eu tort de ne pas prendre Lyon, en mai 2019, quand on me l'a proposé", a lâché l'ancien coach de l'AS Nancy-Lorraine et de l'AS Monaco dans les colonnes de L'Équipe. L'Alsacien ne s'estimait pas prêt pour prendre en main les Gones aussi rapidement après la fin de son aventure à Arsenal. "Je n'étais pas prêt. Cela me semblait trop tôt pour replonger. Je n'avais pas fait le deuil totalement. J'ai eu Sylvinho (celui qui a pris les rênes de l'OL à sa place ndlr) au téléphone, il m'a appelé il y a quelque temps. Il a souffert de son expérience à Lyon parce que c'est un gars sensible", a conclu Wenger.

Lire aussi… Lyon ferme la porte à Depay et Aouar





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis Lyon - Marseille en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.