Un test positif en sélection du Portugal

Mauvaise nouvelle en sélection portugaise : le gardien de but titulaire, Anthony Lopes, a été contrôlé positif au coronavirus.

La fédération portugaise a annoncé le test positif d'Anthony Lopes, portier de l'Olympique Lyonnais et du Portugal. La Seleçao venait de partager (0-0) face à l'Espagne et prépare désormais ses deux matchs de Ligue des Nations contre la France et la Suède, mais devra le faire sans son gardien n°1.