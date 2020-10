🎥 Jordan Pickford s'est excusé après sa sortie violente sur Virgil van Dijk

Le gardien d'Everton s'est rendu coupable d'une sortie très (trop?) autoritaire dans les jambes du défenseur de Liverpool lors du derby de la Mersey.

Une action qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui a créé une véritable polémique dans le monde du football. Après la rencontre, Jordan Henderson a expliqué que Pickford était venu s'excuser pour son geste.

"Il est venu me voir par la suite et s'est excusé et m'a demandé de le dire à Virgil. Tout le monde nous pose des questions à ce sujet, alors je pense que ça aurait dû être un carton rouge", a confié le capitaine de Liverpool.

Richarlison, auteur d'un violent tacle sur Thiago en fin de match, s'est lui aussi excusé sur le site internet des Toffees : "Tout le monde connaît mon parcours et sait que je n'ai jamais été un joueur violent. Je ne suis pas entré dans ce match avec l'intention de blesser Thiago. Je lui ai déjà envoyé un message pour m'excuser et je le fais publiquement ici aussi. J'espère qu'il n'a pas été blessé et que tout va bien".