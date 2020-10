🎥 Liga : Villarreal s'adjuge le derby contre Valence grâce à deux anciens de Mestalla

La 6e journée de Liga offrait une belle affiche à l'Estadio de la Ceråmica.

Villarreal accueillait le FC Valence dans un contexte particulier. En effet, durant l'été, Valence s'est résigné à vendre plusieurs de ses cadres dont deux à son rival régional, avec Dani Parejo et Francis Coquelin. Des transferts qui ont fortement déplu aux supporters de Valence qui l'avaient fait savoir.

Un autre ancien de Valence, Paco Alcacer, ouvrait rapidement le score sur penalty pour les hommes d'Unai Emery (6'). Gonçalo Guedes (36') répondait à l'ouverture du score d'une belle frappe lointaine.

🚀 | Quelle frappe de Gonçalo Guedes pour égaliser ! đŸ€Ż#VillarrealValencia pic.twitter.com/flXl8OrkaR — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 18, 2020

Après la pause, Dani Parejo, remettait Villarreal aux commandes d'une belle frappe via la barre (69'). Un but que Parejo ne célèbre pas et qui offre la victoire à Villarreal. Tout un symbole pour l'ancien capitaine de Valence qui a passé 9 saisons à Mestalla avant de rejoindre Villarreal cet été.

Avec cette victoire, Villarreal prend la tête de la Liga. Valence est douzième.