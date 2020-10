Deux joueurs soupçonnés de morsure et d'insultes racistes en France

Samedi, Valenciennes accueillait Sochaux lors de la 7e journée de Ligue 2. Si les deux équipes se sont quittées dos à dos (0-0), une échauffourée a éclaté entre deux joueurs.

Le portier de Valenciennes Jérôme Prior a affirmé avoir été mordu par le Sochalien Ousseynou Thioune qui, de son côté assure avoir fait l’objet d’insultes racistes à répétition. Si les faits sont avérés de part et d'autre, les deux joueurs risquent une lourde sanction.

Des propos que le président du club valenciennois a soutenus ce dimanche. "C'est vraiment regrettable. Il ne faut pas minimiser l'incident ou le nier. Jérôme, avec qui j'ai parlé, a vraiment une grosse morsure à la joue, il saignait. Ce genre de comportement est grave. Il faut vraiment les éradiquer, ça n’a rien à faire sur un terrain de football", a-t-il expliqué à L'Est Républicain.

Ousseynou Thioune conteste les faits, et affirme également que le portier lui aurait proféré des insultés racistes. "En deuxième mi-temps, lorsque je suis venu lui chiper la balle tout près du but, il a recommencé à me parler et m'a dit "casse-toi, sale noir", a affirmé dimanche le milieu de terrain sénégalais de 26 ans.