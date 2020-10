Eden Hazard de retour à l'entraînement: "Sa blessure était plus grave que prévu"

Pas à temps pour espérer rejouer en Ligue des Champions, mais Zinedine Zidane espère le revoir le plus vite possible sur les pelouses espagnoles.

Le Real Madrid entamera sa Ligue des Champions ce mercredi et ce sera sans Eden Hazard, mais le Diable Rouge a pu reprendre l'entraînement, mardi, avec ses coéquipiers.

Un peu plus tard qu'attendu? "Sa blessure était un peu plus grave que ce que nous pensions et c'est pour ça que sa récupération a duré plus longtemps que ce à quoi nous nous attendions", a expliqué Zinedine Zidane en conférence de presse.

Pourtant, le coach du Real reste confiant. "J'ai confiance dans notre staff médical. J'espère que bientôt nous pourrons à nouveau compter sur lui. Pour toute la saison", conclut Zizou.