Revoilà la C1 : Bruges rêve d'exploit, Paris de revanche, Doku de débuts européens

La Ligue des Champions est de retour : place à la première journée de poules ce mardi, avec notamment un déplacement compliqué pour un Bruges affaibli au Zenith, un choc entre le PSG et Manchester United et... peu de Belges.

Groupe E : Doku rêve de débuts, Chelsea doit marquer son territoire

Dans l'un des groupes les plus intriguants de cette phase de poules, Chelsea reçoit l'autre favori du groupe, le FC Séville. Les Blues ont beau avoir remporté l'Europa League il y a peu, la Ligue des Champions n'est plus leur terrain de jeu : voilà 7 saisons qu'ils n'ont pas dépassé les 8es de finale, et Frank Lampard espère bien montrer dès les poules qu'il peut espérer mieux cette fois.

Les deux joueurs belges du groupe s'affrontent dès cette première journée : le Stade Rennais de Jérémy Doku, qui rêve de faire les débuts européens qu'il n'a pas pu connaître avec Anderlecht, reçoit le FK Krasnodar du Belgo-Brésilien Wanderson (26 ans). Le fils de Wamberto espérait récemment être appelé par Roberto Martinez en sélection ; pourra-t-il profiter des feux de la C1 pour se montrer ?

Groupe F : Déplacements difficiles pour Bruges et Dortmund

Le FC Bruges n'a pas le choix : il faut croire à l'exploit pour ce premier match lors duquel les Blauw & Zwart seront privés rien moins que de Mignolet, Krmencik et Kossounou. Dans ce groupe difficile, tout point pris ne sera plus à prendre, mais Bruges ne pouvait imaginer pires conditions pour se rendre au Zenit Saint-Pétersbourg, sur papier l'équipe la plus à leur portée du groupe ... et pourtant largement favorite ce soir.

Le Borussia Dortmund, favori de la poule, commence également par un déplacement difficile du côté de la Lazio Rome, un match qui pourrait déjà donner une indication sur la suite des événements : Axel Witsel et Thomas Meunier, attendus titulaires, seront parmi les rares Belges en lice ce soir.

Groupe G : le Barça commence en douceur, la Juventus veut éviter le piège

Le FC Barcelone reçoit un revenant : le Ferencvaros, double finaliste européen, retrouve la Ligue des Champions avec peu d'espoirs dans un groupe où les deux ogres barcelonais et turinois se disputeront normalement les places d'honneurs. Le Barça, cependant, n'accueille pas le champion de Hongrie en confiance, après une défaite en championnat.

Match piège pour la Juventus qui va de son côté vouloir éviter de déjà perdre du terrain sur Barcelone : un déplacement au Dynamo Kiev n'est jamais une mince affaire, même si les Ukrainiens n'ont pas montré un visage si séduisant lors de leur double duel avec un Gand bien trop faible pour eux. Rappelons que "Mister Europe", Cristiano Ronaldo, est absent pour cause de Covid-19.

Groupe H : Revanche entre Paris et ManU, Leipzig au bon souvenir de l'Europe

La dernière fois que Manchester United s'est déplacé au PSG, toute une ville a pleuré : le renversement de situation signé Romelu Lukaku en mars 2019 fait partie des plus grosses désillusions européennes d'un club qui en a connu quelques unes ces dernières saisons. Le PSG, qui ne retrouvera pas son ancien buteur Edinson Cavani pas encore repris, voudra prendre sa revanche.

Le RB Leipzig, de son côté, voudra se rappeler au bon souvenir de l'Europe après avoir épaté la saison passée et trébuché seulement en demi-finale du Final 8 face ... au PSG ; mais avant une autre histoire de revanche, il faudra prendre le meilleur sur l'ambitieux Istanbul BB, champion de Turquie où évoluent deux Belges. Boli Bolingoli devrait être de la partie, pas encore Nacer Chadli qui n'est pas fit.