Thibaut Courtois se prépare au Clásico : "Duel important pour la confiance et pour notre fierté"

Barcelone et le Real Madrid s'affronteront cet après-midi pour le classique des classiques en Liga. Une rencontre toutefois à la saveur particulière vu la crise sanitaire.

Le coup d'envoi aura lieu à 16h au Camp Nou et la rencontre promet entre le Barcelone version Ronald Koeman, et un Real Madrid qui cherche à se lancer après un début de saison au petit trot. Thibaut Courtois pour sa part, sera bien au rendez-vous pour tenter de stopper Messi & Co. : "Il est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, tout comme Cristiano Ronaldo", déclarait Courtois au Mundo Deportivo.

"Vous essayez de comprendre ou de cerner une tendance chez Messi, mais au final, il peut surprendre à tout moment. C'est un joueur spécial. C'est super d'affronter de tels joueurs, et de pouvoir raconter cela à mes enfants et plus tard à mes petits-enfants", poursuit le Diable Rouge.

Courtois qualifie de 'spécial' ce duel contre le Barça : "C'est le genre de match dont vous rêvez. J'espère pouvoir aider l'équipe à gagner. C'est la première manche de la saison, qui est encore longue, et il n'y a que trois points en jeu comme chaque semaine. Mais ce duel est spécial, important pour notre confiance et notre fierté."

Le Real pourrait avoir besoin d'un coup de pouce du destin, après ses défaites en Liga contre Cadix (0-1) et en Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk (2-3). Alors que la crise couve, la position de Zinédine Zidane est progressivement remise en question. Pourtant, Courtois reste optimiste : "Je vois une bonne équipe, solide et unie, nous sommes forts. Dans de nombreux matches, nous aurions dû marquer plus de buts, c'est vrai. Mais je ne pense pas que ce soit à cause de cela. Nous avons le meilleur numéro neuf du monde. Nous sommes juste dans une période un peu plus difficile."