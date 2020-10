Leander Dendoncker et les Wolves laisse filer une belle occasion

Le podium de Premier League tendait les bras à Leander Dendoncker et ses partenaires, ils l'ont laissé filer dans les dernières minutes de leur rencontre contre Newcastle.

Une belle occasion manquée pour Wolverhampton en Angleterre. Longtemps accrochés par Newcastle, les Wolves pensaient avoir fait le plus dur quand Raul Jimenez a planté le quatrième but de sa saison, à dix minutes du terme.

Mais les Magpies ont réagi et ont égalisé dans les ultimes instants de la partie, grâce à Jacob Murphy. Un partage (1-1) qui prive Wolverhampton du podium. Leander Dendoncker, qui a joué toute la rencontre, et ses coéquipiers occupent la cinquième place (10 points) d'un classement toujours aussi serré et emmené par Liverpool et Everton (13 points), devant Aston Villa (12 points).