Charleroi doit encore patienter avant de compter sur Teodorczyk

Le Polonais a signé au Sporting de Charleroi cet été mais les ennuis physiques le poursuivent.

il faudra encore attendre un peu avant de voir Lukasz Teodorczyk en action sous le maillot du Sporting de Charleroi. Le Polonais est maintenant aux prises avec une blessure au genou et est à nouveau rentré en Pologne pour se soigner, comme nous l'apprend Het Laatste Nieuws.

Charleroi pensait pouvoir compter dès cette semaine sur Teodorczyk et le voir s'entraîner pour la première fois avec le groupe. Ce dernier était blessé aux abdominaux et se soignait en Pologne. L'ancien Anderlechtois est donc maintenant blessé au genou et va donc rentrer à nouveau dans son pays natal avec l'accord de Charleroi. Il n'y a pas de date prévue pour son retour.

"Téo" a été preté à Charleroi dans les dernières heures du mercato estival par le club italien d'Udinese.