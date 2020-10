Hazard de retour : "Tout ce que je veux, c'est jouer"

Eden Hazard a pu retrouver les terrains pour la première fois depuis août dernier.

Cela faisait bientôt trois mois qu'Eden Hazard n'avait plus foulé les terrains sous le maillot du Real Madrid : le capitaine des Diables Rouges est monté au jeu à la 70e minute hier sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach et a montré de belles choses, manquant de peu le 1-2 sur un service de Benzema. Le Real, mené de deux buts lors de sa montée au jeu, ira chercher le 2-2 en toute fin de rencontre.

"Je pense qu'on a montré beaucoup de caractère, pour pouvoir remonter ces deux buts de retard. Et on aurait pu marquer plus, j'aurais pu marquer moi-même mais je n'y suis pas parvenu", déclarait Hazard lui-même après la rencontre à AS. "Ce ne sont pas trois points, mais le résultat a le goût d'une victoire".

"Je suis ici pour jouer au football"

Eden savourait naturellement son retour sur les terrains : "Je suis ici pour jouer au football, et après deux ou trois mois sans jouer, je suis naturellement content. Tout ce que je veux, c'est jouer", concluait-il. Zinedine Zidane restait prudent quant à l'enchaînement des matchs : "Le but était de le faire entrer au jeu et de voir ce que ça allait donner. Comme nous jouons tous les trois jours, nous verrons bien comment ça se passe par après", déclarait le coach madrilène.