Bundesliga : le Bayer toujours invaincu, Boyata et Casteels se neutralisent

Nouveau succès pour le Bayer Leverkusen qui reste encore invaincu en championnat cette saison. Le Hertha Berlin et Wolfsburg se sont partagés les points.

Seulement deux rencontres étaient au programme de la sixième journée de Bundesliga ce dimanche après-midi. Le Bayer Leverkusen s'est imposé face à Fribourg tandis que le Hertha Berlin de Dedryck Boyata et le VfL Wolfsburg se sont neutralisés.

Fribourg - Bayer Leverkusen : Lucas Alario enchaîne

Encore invaincus cette saison en championnat, les hommes de Peter Bosz ont fait preuve de réalisme devant le but en marquant quatre fois, alors que Understat.com leur attribue 1.34 xG. Déjà auteur d'un doublé la semaine dernière face à Augsbourg, Lucas Alario a récidivé cet après-midi et compte désormais sept buts en huit matchs toutes compétitions confondues. Ses coéquipiers Nadiem Amiri et Jonathan Tah ont également trouvé la faille. Côté Fribourg, Lucas Höler a ouvert le score rapidement (3ème) avant que Nils Petersen ne marque le second but des siens.

⚫️🔴 FULL TIME 🔴⚫️



With a comeback win in Freiburg, the Werkself remain undefeated in the Bundesliga this season and hold onto a spot in the top 04!#SCFB04 | 2-4 | Bundesliga?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bundesliga pic.twitter.com/PCM8MYmf8n — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) November 1, 2020

Au classement, le Bayer Leverkusen est quatrième avec douze points pris en six matchs tandis que Fribourg est treizième (6 points) et n'a plus gagné depuis le 19 septembre (victoire 2-3 face à Stuttgart).

Hertha Berlin - Wolfsburg : deux Diables Rouges capitaines

Au terme de la deuxième rencontre de la journée, les deux formations de sont quittées dos à dos. Le jeune back droit des Loups, Ridle Baku, a répondu à l'international espoir brésilien, Mateus Cunha, qui avait ouvert le score plus tôt dans la partie. Au classement, les deux équipes restent proches. Wolfsburg est dixième avec huit points tandis que le club de la capitale allemande est quatorzième avec seulement quatre points, dont seulement deux d'avance sur la zone rouge.

En ce qui concerne les joueurs belges impliqués dans la rencontre, les deux capitaines étaient des Diables Rouges cet après-midi : Dedryck Boyata du côté du Hertha et Koen Casteels du côté de Wolfsburg. Les deux joueurs ont disputé l'intégralité de la rencontre, contrairement à Dodi Lukebakio qui a cédé sa place à Javairô Dilrosun à la quatorzième minute de jeu.