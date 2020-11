Paul Pogba fait son mea culpa

Lors du choc de la 7e journée de Premier League entre Manchester United et Arsenal, les Red Devils se sont inclinés à domicile sur un penalty de Pierre-Emerick Aubameyang (0-1), concédé par Paul Pogba.

Paul Pogba a avoué son erreur et a fait son mea culpa à l'issue de la rencontre aux micro de BBC Sport. "Lorsque j'ai essayé de toucher le ballon avant le gars, j'avais l'impression de le toucher un peu. Je savais que j'étais dans la surface et je savais que ce serait une erreur. À la fin, je ne devrais pas donner un tel penalty. Je devais le laisser prendre le ballon et essayer de bloquer le centre. J'étais un peu essoufflé à cause de la course juste avant et cela m'a fait faire cette stupide erreur. J'apprendrai de cela", a expliqué le Français.