Ansu Fati forfait avec l'Espagne, un revenant madrilène pour le remplacer

L'Espagne perd un jeune talent pour ses trois prochains matchs, mais récupère un Merengue qui n'avait plus connu ce bonheur-là depuis près d'un an et demi.

La mauvaise nouvelle est tombée samedi soir en Catalogne. Sorti sur blessure lors de la victoire du Barça contre le Betis, Ansu Fati souffre d'une rupture du ménisque interne et sera absent plusieurs mois. Il est donc forfait pour les trois prochaines rencontres de l'Espagne, dont le choc contre l'Allemagne en Ligue des Nations. Luis Enrique a décidé de convoquer un remplaçant et c'est Marco Asensio qui effectue son retour en équipe nationale. Ecarté durant une grande partie de la saison dernière, en raison d'une rupture des ligaments du genou, le Merengue n'a plus joué avec l'Espagne depuis le mois de juin 2019.