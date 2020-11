🎥 Victoire spectaculaire de Leverkusen contre M'Gladbach, but sensationnel de Lazaro

Le duel entre Leverkusen et Gladbach a tenu toutes ses promesses. Les Folhen réalisent un beau parcours en Ligue des Champions dans la poule de l'Inter et du Real mais le Bayer s'est montré plus fit.

La rencontre entre le Bayer Leverkusen et le Borussia M'Gladbach s'annonçait comme la deuxième affiche du week-end en Bundesliga après le Klassiker remporté par le Bayern. Finalement, c'est le Bayer qui s'est imposé de manière spectaculaire 4-3. Pourtant, c'est Gladbach qui a ouvert le score dès la 18e minute de jeu grâce à Stindl sur penalty. Neuf minutes plus tard, Alario remettait les deux équipes à égalité. A la demi-heure de jeu, Stindl faisait 1-2 mais Alario, à nouveau lui, réagissait très bien en permettant au Bayer de revenir au score juste avant la mi-temps. En seconde période, l'ex-Genkois Bailey donnait l'avance au Bayer avant que Baumgartlinger ne mette définitivement les siens à l'abri en faisant 4-2. Le but sensationnel de Lazaro en fin de rencontre pour Gladbach ne permettait pas aux hommes de Marco Rose d'arracher le match nul. 🦂 | Valentino Lazaro a inscrit l'un des buts de l'année en Bundesliga ! 😱🔥#B04BMG pic.twitter.com/igkYXMoO10 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 8, 2020 Le Bayer rejoint Dortmund à la troisième place du classement avec quinze points tandis que Gladbach reste bloqué à la 7e place avec onze unités.