Que devient Yannick Bolasie ? "Chaque fois que j'ai été mis au pied du mur, j'ai toujours réussi à m'en sortir"

L'ailier congolais avait rejoint le Sporting d'Anderlecht lors du mois de janvier 2019 et avait disputé 17 rencontres (6buts et 3 assists) de championnat avec les Mauves.

Après son prêt à Anderlecht, Yannick Bolasie a de nouveau été loué par Everton mais au Portugal du côté du Sporting Lisbonne la saison dernière. Le joueur âgé de 31 ans n'aura marqué qu'un but et distillé une passe décisive chez les Lisboètes. Revenu chez les Toffees cet été, l'ailier a été mis au placard par Carlo Ancelotti. En effet, le Congolais ne fait pas partie de la liste des 25 joueurs repris pour disputer la Premier League.

"C'était décevant", explique Bolasie à SKy Sports. "Je continue de travailler, de jouer et de m'entraîner au mieux de mes capacités. C'est ce que je fais en ce moment. Je ne compte pas me retirer, et je crois qu'un jour mon talent se manifestera à nouveau, où qu'il soit et avec qui que ce soit. Je crois en ce que je fais, et j'ai le sentiment de me rendre justice à moi-même", a expliqué l'ancien Mauve.

"La façon de rester positif est de toujours chercher des moyens de s'améliorer. Quelle distance totale puis-je franchir en une semaine ou en une séance ? Puis-je la battre la semaine prochaine ? C'est ce qui me motive encore. Cela m'aide à rester prêt de bien des façons".

Sa soif de devenir professionnel l'a conduit au Floriana FC à Malte, puis à Plymouth, avec des périodes de prêt à Rushden et Diamonds and Barnet ainsi qu'une saison à Bristol City avant de rejoindre Crystal Palace en 2012. "Chaque fois que j'ai été mis au pied du mur, j'ai toujours prospéré", ajoute-t-il. "Je crois que quoi qu'il arrive, j'en sortirai plus fort et je montrerai à tous ce que je peux encore faire. Même s'il n'y a que 1% de chance de réussite, je suis en vie et en pleine forme", a conclu Bolasie.