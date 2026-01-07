"Je n'y penserais jamais" : Toby Alderweireld très clair au sujet du Soulier d'Or

Simon Mignolet, Toby Alderweireld et Hans Vanaken, les trois derniers lauréats du Soulier d'Or, se sont projetés dans le podcast de HLN vers le gala qui aura lieu dimanche. Ils y évoquent également l'existence - ou non - d'une incitation financière liée à cette récompense dans leur contrat.

Les bonus lucratifs font désormais partie intégrante du football moderne. Les clubs les lient souvent aux performances, comme les buts, les passes décisives ou les clean sheets, mais aussi à des récompenses individuelles comme le Soulier d’Or.

Hans Vanaken et Simon Mignolet confirment dans le podcast football de HLN qu’une prime supplémentaire est prévue dans leur contrat en cas de sacre de ce prestigieux trophée.

Vanaken et Mignolet ont ainsi touché un bonus

"Quand je suis revenu d’Angleterre, c’était pour moi une vraie source de motivation", explique Mignolet. "Surtout en tant que gardien. Pouvoir le gagner… c’était un défi. D’un côté le bonus, de l’autre le fait de réellement pouvoir le remporter."

Mignolet a remporté le Soulier d’Or en 2022, tandis que Vanaken l’a gagné à trois reprises : 2018, 2019 et 2024. Pour les deux joueurs, ce bonus a donc constitué une motivation supplémentaire, en plus de leur ambition sportive.



Toby Alderweireld, lauréat en 2023, a en revanche choisi délibérément de ne pas inclure de bonus dans son contrat à l’Antwerp. "Je trouve que ce n’est pas nécessaire. Je n’y penserais jamais", a déclaré le défenseur.