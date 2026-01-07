Passé du chômage à l'élite : la revanche du nouveau pilier de Lokeren

Andreas Spegelaere affole la Jupiler Pro League. Après un gros début de saison avec Lokeren, le défenseur de 22 ans est dans le viseur de plusieurs clubs.

Andreas Spegelaere a comme ambition de franchir un palier cette saison. Il y a un an, son ancien club Deinze faisait faillite. Lokeren a sauté sur l'occasion pour le recruter gratuitement. Un pari gagnant pour tout le monde, puisque Spegelaere a enchaîné les bonnes prestations.

En peu de temps, il est devenu un titulaire indiscutable à Lokeren. Costaud dans les duels, bien placé et capable de relancer proprement, il a tout du défenseur central moderne. Et en plus de ça, il est très rapide.

Andreas Spegelaere est sur les tablettes de plusieurs clubs de D1A

Ses qualités n'ont pas échappé aux recruteurs. L'Antwerp le suit de près, tout comme Zulte Waregem ou Dender. Son profil plaît car il connaît le niveau pro et a une marge de progression.

Son contrat à Lokeren se termine en juin, mais le club dispose d'une option pour le prolonger. Il est fort probable que Lokeren l'active, ce qui permettrait au club de négocier une indemnité de transfert.



Après la faillite de Deinze, il a su rebondir à Lokeren. Aujourd'hui, il est de nouveau dans le coup et attire l'attention.