Fabien Barthez retrouve son club formateur

L'ancien portier de l'équipe de France et de Manchester United revient là où tout avait commencé pour lui.

Toulouse a annoncé sur leur site officiel que Fabien Barthez faisait son retour dans la peau d’un consultant censé aider au développement des gardiens du TFC.

"À compter de ce mercredi, Fabien Barthez accompagnera le Toulouse Football Club jusqu'à la fin de saison. Il partagera régulièrement son expérience auprès des équipes du Centre de formation et du groupe professionnel. Soucieux d'innover autour d'un poste qui fait depuis longtemps la belle réputation de notre club comme de notre centre de formation, nous accueillerons Fabien Barthez ces prochains mois, pour accompagner et développer la progression et la formation de nos gardiens de buts", peut-on lire sur le communiqué.