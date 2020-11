Le Paris Saint-Germain a très peu apprécié la sortie de Leonardo à propos de l'OM

Ce mardi, le directeur sportif parisien s'est prêté au jeu des questions-réponses sur le site officiel du Paris Saint-Germain. Et il n'a éludé aucun sujet...

Leonardo a expliqué que le PSG avait un avenir radieux devant lui, mais que le club était encore jeune (il a fêté ses 50 ans cet été) et qu'il ne possède pas encore l'ancienneté et l'histoire de ses rivaux sur la scène nationale comme européenne. Il a même été plus loin en estimant que la ville du foot en France, ce n'est pas Paris, mais... Marseille. "Les autres clubs qui ont commencé à gagner dans les années 1970, comme l'Inter ou l'Ajax, ont été construits dans les années 1890. Il y a une culture dans la ville, une culture à construire. Paris par exemple n'a jamais été exactement la ville du foot. C'est toujours Marseille", avait lâché le Brésilien.

Des propos qui ont été visiblement mal accueillis au sein du club de la capitale, comme le rapporte RMC. Ses déclarations ne passeraient pas du tout, explique-t-on. Et si le directeur sportif a malgré tout quelques soutiens au PSG, les joueurs, eux, ont vu cela comme une maladresse de sa part.