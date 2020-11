Zlatan Ibrahimovic va avoir droit à son film !

Zlatan Ibrahimovic revit à Milan en 2020. La vie du Suédois est une vraie saga, et elle sera racontée dans un film dont la sortie est prévue pour l'année prochaine !

Si vous deviez citer quelques joueurs en activité dont la vie pourrait valoir d'être racontée à travers un film, Zlatan Ibrahimovic vous passerait probablement par la tête : le Suédois, meilleur buteur de Serie A à 39 ans, semble éternel et son personnage dépasse les frontières du football. Ca tombe bien : Ibra devrait bel et bien être dépeint au travers d'un biopic inspiré de son autobiographie "Moi, Zlatan Ibrahimovic : mon histoire racontée à David Lagercrantz", parue en 2011 (et à laquelle Ibrahimovic a depuis ajouté de nombreux chapitres sur le terrain).

D'après la Gazzetta dello sport, la sortie de ce film est prévue en 2021, peut-être pour l'automne. Le tournage a déjà commencé en Suède ; les acteurs choisis pour interpréter son rôle sont Dominic Bajraktari Andersson (Zlatan jeune) et Granit Rushiti (Zlatan adulte).