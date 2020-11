Adrien Rabiot révèle les dessous de son retour chez les Bleus

Depuis son retour sous le maillot de l'équipe de France, Adrien Rabiot donne entière satisfaction.

Adrien rabiot a été l'un des Français les plus en vues ce samedi lors de la belle victoire des Bleus au Portugal. Pourtant, entre lui et l'équipe nationale, cela n'a pas toujours été une belle et grande histoire d'amour. il avait même décliné le poste de "réserviste" lors de la dernière Coupe du Monde et n'avait plus été appelé pendant quelques mois.

Mais depuis tout a changé et le milieu de terrain de la Juventus est de retour, pour le plus grand bonheur de Didier Deschamps. L'ancien Parisien explique les conditions de son retour sous le maillot des Bleus.

"J'étais surpris d'être rappelé aussi tôt, mais le sélectionneur m'a même dit qu'il aurait même pu me rappeler plus tôt. On a bien discuté, j'ai apprécié cette conversation et ça a permis de nous libérer chacun de notre côté", a révélé l'ancien parisien, de retour avec les Tricolores en août dernier, deux ans après avoir refusé d'être réserviste pour la Coupe du Monde 2018.

Pour Adrien Rabiot, son départ dans le Piémont à l'été 2019 a fait office de déclic : "Le fait d'avoir changé d'environnement, de club, de pays : tout ça, ça fait grandir. Le fait de travailler autant la tactique, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire en France. c'est aussi très bénéfique. Je me sens beaucoup mieux", a poursuivi Rabiot, qui se projette désormais sur long terme avec les Bleus : "Je ne lâcherai cette place pour rien au monde : je n'ai pas envie de sortir de ce groupe".