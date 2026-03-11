Les supporters de Malines en colère avant la réception d'Anderlecht : "Leur raison reste floue"

Les supporters de Malines en colère avant la réception d'Anderlecht : "Leur raison reste floue"
Les supporters de Malines aimeraient créer une ambiance des grands jours pour la réception d'Anderlecht, match qui pourrait leur offrir le premier ticket d'accès aux Play-Offs 1 de leur histoire. Ils se plaignent cependant d'être freinés dans leur élan par les autorités locales.

Malines n'a jamais disputé les Play-Offs 1 depuis leur intronisation en 2009-2010. Cela pourrait être le cas cette saison, qui sera très probablement la dernière des Play-Offs.

C'est donc la mobilisation générale au KaVé, qui pourrait valider son ticket d'entrée en cas de victoire face au Sporting d'Anderlecht, ce dimanche dans un Achter de Kazerne stadion qui affichera complet pour l'occasion, a communiqué le club ce mercredi.

Cette semaine, les différents groupes de supporters de Malines mettent les petits plats dans les grands pour créer une ambiance des grands jours pour ce match crucial, mais ils se plaignent d'être freinés dans leur élan par les autorités locales.

Un Tifo refusé à Malines contre Anderlecht, la Fédération des supporters en colère

La Fédération des supporters des Vijfentwintig Zeven a en effet publié un communiqué suite au refus d’un Tifo de 8 mètres sur 20 portant le message "Forza Malinwa" pour la réception d'Anderlecht, décision prise individuellement au sein de la zone de police en raison de la visibilité temporairement réduite des supporters se trouvant derrière cette bâche.

"Des raisons qui restent floues", selon les supporters malinois, qui rappellent qu'il y a quelques années, les forces de l'ordre de Malines ont décidé de revoir leur politique en matière de Tifos et que depuis, bon nombre de propositions ont été refusées.

C'est donc avec l'envie de tout donner, mais la frustration de ne pas être soutenus par leur commune, que les supporters du KaVé vivront, peut-être, cette première qualification pour les Champions Play-Offs.

