Une fois Diable Rouge, un jeune talent de Pro League confirme être dans la pré-sélection de Rudi Garcia

Les Diables Rouges prendront la route des États-Unis fin mars pour disputer deux matchs amicaux et participer à un court stage de préparation avant la Coupe du monde. Matte Smets, du Racing Genk, figure dans la pré-sélection pour ce rassemblement.

La Coupe du monde débutera dans un peu plus de trois mois. En guise de préparation, les Diables Rouges prendront part à un court stage et disputeront deux matchs amicaux en Amérique du Nord fin mars, contre les États-Unis et le Mexique.

La Belgique défiera d’abord le pays de l’Oncle Sam à Atlanta le 28 mars (coup d’envoi à 20h30 en Belgique), puis le Mexique à Chicago le 1er avril (coup d’envoi à 03h00 du matin en Belgique).

L’heure est donc venue pour Rudi Garcia, privé de nombreux joueurs blessés, d’établir sa pré-sélection, qu’il affinera dans les prochains jours jusqu’à obtenir une liste d’environ 25 joueurs qui s’envoleront vers les États-Unis.

Matte Smets pré-sélectionné chez les Diables Rouges par Rudi Garcia

Une pré-sélection dont fait partie un jeune défenseur de Pro League qui n'a été Diable Rouge qu'à une seule reprise chez les seniors, sous les ordres de Domenico Tedesco : Matte Smets, selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws, confirmées par le défenseur de Genk lui-même en conférence de presse avant la réception de Fribourg. "C’est exact, le sélectionneur suit nos matchs avec attention."



"Il me revient maintenant de maintenir mon niveau et de rester régulier dans les bonnes performances. J’espère faire partie de la sélection finale, et le match d’Europa League contre Fribourg pourrait être important à cet égard", a déclaré l’arrière central de 22 ans.