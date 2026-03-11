"Ils ont ce point commun" : quand Vincent Kompany compare l'un de ses joueurs à Kevin De Bruyne

"Ils ont ce point commun" : quand Vincent Kompany compare l'un de ses joueurs à Kevin De Bruyne
Photo: © photonews

Excellent depuis le début de la saison et encore décisif à trois reprises ce mardi soir contre l'Atalanta, Michael Olise est l'un des meilleurs joueurs du Monde. L'ailier français rappelle à son entraîneur, Vincent Kompany, un certain Kevin De Bruyne, qu'il connaît évidemment très bien.

Ce mardi soir, c’est sans Harry Kane, qui n’était pas à 100 %, que le Bayern Munich a véritablement roulé sur l’Atalanta (1-6) et s’est déjà assuré son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Une rencontre durant laquelle les Bavarois ont été portés par Michael Olise, énorme, auteur de deux buts et d’une passe décisive, et qui a logiquement reçu le trophée d’homme du match.

Avec 15 buts et 26 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’ailier français est dans une forme incroyable, à tel point qu’il fera certainement partie des candidats au Ballon d’Or si le Bayern remporte la Ligue des Champions et si l’Équipe de France réalise un grand parcours à la Coupe du monde.

Vincent Kompany voit un point commun entre Michael Olise et Kevin De Bruyne

Interrogé à son sujet en conférence de presse après le large succès à Bergame, Vincent Kompany est resté, comme à son habitude, très mesuré. Il a cependant pointé un point commun entre Michael Olise et un certain Kevin De Bruyne, qu’il connaît évidemment très bien.

"Je n’aime pas vraiment comparer les joueurs, mais j’ai eu la chance de jouer avec De Bruyne et de le voir grandir jusqu’à devenir une superstar. Il avait une véritable obsession du détail, et Michael Olise a ça aussi", a déclaré Vincent Kompany.

Lire aussi… Le Bayern Munich de Vincent Kompany est terrifiant : la presse européenne sous le choc

