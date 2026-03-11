"Thibaut Courtois est l'un des meilleurs au Monde, mais j'espère qu'il nous laissera marquer"

Thibaut Courtois sera dans les buts du Real Madrid ce mercredi soir en Ligue des Champions face à Manchester City. En conférence de presse, son homologue d'un soir, Gianluigi Donnarumma, a salué les qualités du portier des Diables Rouges.

C’est une grande affiche de la Ligue des Champions qui aura lieu en 1/8e de finale aller ce mercredi soir au Santiago Bernabeu, entre deux des grands favoris à la victoire finale : le Real Madrid et Manchester City.

L’occasion, peut-être, d’assister à un duel 100 % belge, entre Thibaut Courtois et Jeremy Doku. Peut-être, car l’ailier de Manchester City n’est plus aussi souvent titulaire ces dernières semaines et il est loin d’être certain que Pep Guardiola l’aligne d’entrée.

Courtois sera en revanche assurément présent entre les perches du Real Madrid. Face à lui, son homologue italien Gianluigi Donnarumma s’est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre et a témoigné tout son respect pour le portier des Diables Rouges.

Le respect de Gianluigi Donnarumma pour Thibaut Courtois

"J’ai une très bonne relation avec Thibaut Courtois, il est sans aucun doute l’un des meilleurs du monde. Je l’ai toujours admiré, même depuis que je suis à Milan. J’ai tellement à apprendre d’un joueur comme lui. L’histoire a montré qu’il est l’un des meilleurs depuis longtemps. J'espère que nous pourrons tirer souvent sur lui et qu'il nous laissera marquer", a déclaré l’ancien dernier rempart du Paris Saint-Germain.

Privé de Jude Bellingham et Kylian Mbappé, mais aussi de David Alaba et Rodrygo, le Real Madrid aura bien besoin de Thibaut Courtois pour défendre sa cage face à une équipe de Manchester City qui voudra assurément profiter de ces nombreuses absences pour prendre une option significative sur la qualification dès le match aller.