"Ce n'était pas une question de joueurs" : Thorsten Fink très clair sur son licenciement du Racing Genk

Licencié du Racing Genk en décembre, Thorsten Fink a expliqué que son départ était lié "à sa situation". L'Allemand sous-entend qu'il n'a pas su s'adapter assez rapidement aux nombreux changements dans l'effectif limbourgeois l'été dernier.

Découvert en Belgique sur le banc de Saint-Trond, Thorsten Fink avait connu un début d’aventure réussi au Racing Genk, avant d’être limogé en décembre dernier après un début de saison très compliqué pour les Limbourgeois.

Aujourd’hui entraîneur principal de Samsunspor, en Turquie, l’Allemand a accordé un entretien à nos confrères de Het Belang van Limburg, dans lequel il est revenu sur ses dernières semaines à Genk et le contexte de son licenciement.

"Se faire licencier n’est jamais agréable, d’autant que j’avais l’impression que ça allait bien se passer", a-t-il réagi. "Mais je garderai toujours une affection particulière pour Genk. Les joueurs, la direction, Dimitri De Condé, les supporters..."

Pourquoi Thorsten Fink a-t-il été viré du Racing Genk ?

"Je n’ai pas été viré à cause des joueurs, mais à cause de ma situation. Un club comme Genk n’a d’autre choix que de laisser partir ses meilleurs joueurs à un moment donné, et c’est là que les choses ont commencé à mal tourner."

"S’adapter à de tels changements dans l’effectif n’est pas toujours facile, et quand ça ne se fait pas rapidement… Surtout quand il faut se battre dans trois compétitions. Bref, c’est quelque chose que j’ai appris à assimiler", a conclu Thorsten Fink, qui semble bien avoir tourné la page en Turquie, où il disputera un 1/8e de finale de Conference League ce jeudi soir contre le Rayo Vallecano.