La FIFA serait prête à faire évoluer le VAR !

La fédération internationale de football espère pouvoir déployer l'assistance vidéo à tous les niveaux de football, mais aussi améliorer la visualisation des hors-jeu difficile à juger.

Ce mardi, la FIFA a annoncé qu’elle réfléchissait au développement d’une assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) "simplifiée" et plus "abordable" pour être déployée à tous les niveaux du football. Le groupe de travail "Innovation et Excellence" de l’instance mondiale du football présentera prochainement à la Fifa et à l’Ifab, le garant des lois du jeu, une recommandation pour la mise en oeuvre de cette réforme.

"Il serait question de créer des systèmes plus abordables et de permettre l’utilisation de l’assistance vidéo à l’arbitrage à tous les niveaux du football", a précisé la Fifa dans un communiqué.

La Fifa a par ailleurs précisé qu’elle réfléchissait au "développement d’une technologie semi-automatisée pour les hors-jeu afin de rendre le processus d’analyse de ces situations aussi efficace que possible". Elle a enfin indiqué qu’elle avait sollicité le marché pour trouver une technologie permettant de mieux visualiser les "hors-jeu difficiles à juger" dans le cadre du VAR.