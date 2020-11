Un international allemand bientôt coéquipier de Toby Alderweireld ?

Au placard à Turin, Sami Khedira chercherait un nouveau point de chute. À cet égard, la perspective d'évoluer à nouveau sous les ordres de José Mourinho ne le laisserait pas insensible.

Sous contrat avec la Juventus Turin jusqu'en juin 2021, Sami Khedira n'est plus en odeur de sainteté chez la Vieille Dame. Dans un entretien accordé à Sky Sports, l'international allemand (77 capes) a confié son envie de jouer en Premier League, et plus particulièrement à Tottenham, où il retrouvait l'un de ses anciens entraîneurs.

En effet, le milieu de terrain de 33 ans ne semble pas opposé à l'idée de collaborer à nouveau avec José Mourinho, qu'il a côtoyé de 2010 à 2013 au Real Madrid. "C'est un gagnant, un champion. J'ai aimé travailler avec lui, mais il y a beaucoup d'entraîneurs avec lesquels je veux travailler. Je ne dirais pas non à Mourinho."

En manque de temps de jeu, l'ancien Merengue n'a pas disputé la moindre minute depuis le début de la saison 2020/2021 et souhaiterait quitter les Bianconeri cet hiver. Annoncé dans le viseur des Spurs depuis quelques jous, il pourrait donc ne pas se montrer insensible à une proposition du club londonien si celle-ci arrivait effectivement sur la table. Il pourrait alors rejoindre un international belge en la personne de Toby Alderweireld qui évolue au club depuis 2015.