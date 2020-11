La Supercoupe d'Italie quitte l'Arabie Saoudite pour la première fois depuis deux ans

La Juventus et Naples s'affronteront en Supercoupe d'Italie ce 20 janvier 2021. Mais contrairement aux années précédentes, la rencontre ne sera pas délocalisée en Arabie Saoudite.

Le champion d'Italie et le vainqueur de la Coupe s'affronteront le 20 janvier 2021 à Reggio Emilia pour la Supercoupe, a annoncé la Ligue italienne. Un retour dans la Botte pour cette compétition délocalisée depuis 2014 (seule l'édition 2017 a eu lieu à Rome). En 2018 et 2019, cette rencontre se déroulait à Riyad, en Arabie Saoudite ; le Qatar (en 2014 et 2016) et la Chine (2009-2012, 2015) avaient accueilli les autres éditions.

Naples, vainqueur de la Coupe, affrontera donc la Juventus qui a perdu le trophée (3-1) contre la Lazio Rome l'année passée. Le Napoli avait remporté la Supercoupe en 1990 et 2014.