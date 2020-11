Le Barça s'incline à l'Atlético Madrid sur un but de Yannick Carrasco

Le FC Barcelone est désormais à neuf points de la tête en Liga.

Yannick Carrasco, titulaire après plusieurs semaines d'absence pour blessure, a fêté son retour par un but face au FC Barcelone : profitant d'une sortie complètement manquée de Marc-André ter Stegen, le Diable Rouge a dribblé tranquillement le gardien allemand et ouvert le score sur un contre rondement mené. Le score ne bougera plus : 1-0, et un Atlético Madrid qui partage la tête de la Liga avec la Real Sociedad ... 9 points devant le Barça et 3 devant le Real Madrid.