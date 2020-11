Quadruplé du "Golden Boy" Haaland, montée au jeu du plus jeune joueur de Bundesliga : Dortmund a fait le show

Match incroyable au Hertha Berlin où le Borussia Dortmund était mené, mais a pu compter sur son Golden Boy Erling Braut Haaland, auteur d'un quadruplé !

Une histoire de "golden boys" : d'abord celle du lauréat du trophée, Erling Braut Haaland, officialisé meilleur joueur de moins de 21 ans en Europe ce matin et qui a retourné une situation compromise pour le Borussia Dortmund. Le Hertha Berlin menait 1-0 suite à un but de Mateus Cunha, servi par Dodi Lukebakio (33e), mais Haaland se réveillera après la pause : triplé (47e, 49e, 63e), avant que Raphaël Guerreiro fasse 1-4 (70e) et Cunha 2-4 sur penalty.

🇳🇴 | Le Golden Boy, Erling Haaland, plante un triplé au Stade Olympique de Berlin ! 🎩#BSCBVB

Le "cyborg" norvégien fixera ensuite le score de ce match fou à 2-5, portant son total en championnat à 23 buts en 22 rencontres depuis son arrivée l'hiver dernier, avant de céder sa place à un autre golden boy : Youssoufa Moukoko, monté à 86e et qui devient à 16 ans et ... un jour le plus jeune joueur de Bundesliga.