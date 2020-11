Boyata et Lukébakio se reprennent à Leverkusen

Dedryck Boyata et Dodi Lukébakio étaient bien au poste dans le onze du Hertha, qui défiait le Bayer Leverkusen de Leon Bailey (ex-Genk) à la BayArena.

Les deux formations se quittent finalement dos à dos sans être parvenues à se départager, malgré la domination du Bayer qui manque une belle occasion de prendre trois points à domicile. Le Hertha s'est battu avec ses armes et est parvenu à résister à l'armada offensive du Bayer pour prendre un point.

Le Bayer reste invaincu en championnat et accroche la 3e place au classement. Pour le Hertha, ce point permet de se relancer après la lourde défaite contre Dortmund (2-5). Les Berlinois sont 13e au classement.

No goals on Sunday ✖️



Not the best watch in Leverkusen, but we'll take the point and a well-deserved clean sheet 💪#HaHoHe #B04BSC 0-0 pic.twitter.com/lliS9D6Wvo