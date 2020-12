Bundesliga : Schalke 04 et Benito Raman ne parviennent pas à sortir de leur série noire

Lanterne rouge du championnat avec seulement trois points en dix journée, le club de la Ruhr voulait donc se donner de l'air et a failli y parvenir...

En déplacement du côté de Augsbourg, Schalke 04 avait l'intention de remporter sa première victoire de la saison et a failli y arriver. Le dernier succès club de la Ruhr remonte au 17 janvier 2020. Depuis, les Knappen restent sur une série de 27 matchs sans victoire en Bundesliga.

Schalke 04 débutera de la plus mauvaise des manières avec un but contre son camp de Suat Serdar (32e), 1-0. Mais Benito Raman égalisera après la pause (52e), 1-1. Dans la foulée, Florian Niederlechner sera exclu (53e) et permettra ainsi aux visiteurs d'être en supériorité numérique. Peu après l'heure de jeu, Nassim Boujellab doublera la mise et rapprochera Schalke 04 de son premier succès de la saison (62e), 1-2. À deux doigts des trois points, le club de la Ruhr sera crucifié par Marco Richter (90e+3), 2-2.

Avec ce nouveau match nul 2-2, Schalke 04 reste bon dernier à trois points du barragiste qui est l'Arminia Bielefeld et à six longueurs du premier non relégable Cologne.