🎥 Liga : Benzema libère le Real

Le Real Madrid accueillait l'Athletic Bilbao, une rencontre qui débutait à 22h.

Les visiteurs sollicitaient Thibaut Courtois et mettaient le Real sous pression dès la première minute de jeu, mais la partie allait connaitre un tournant au quart d'heure de jeu, quand Raul Garcia prenait un deuxième carton jaune pour après une deuxième faute sur Toni Kroos.

A partir de là, le Real malmené s'installait et prenait la partie en main. Et après une belle occasion de Vinicius Jr, Toni Kross ouvrait le score dans les arrêts de jeu d'une lourde frappe qui faisait mouche. L'Allemand plantait son premier but de la saison.

ūüí• | Une frappe de Toni Kroos libère le Real Madrid juste avant la pause ! ūüá©ūüá™#RealMadridAthletic pic.twitter.com/mwChpqiFzS — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 15, 2020

Après la pause, les Basques égalisaient pourtant via Ander Capa dont la frappe trompait Thibaut Courtois (52e). Le Real réagissait et c'est Karim Benzema de la tête qui délivrait le Real (74e), bien servi par Carvajal. Le Français s'offrait même un doublé dans les arrêts de jeu au terme d'une belle action collective.

Au classement, le Real Madrid réalise une très belle opération et revient à la hauteur de l'Atlético et de la Real Sociedad.