La RD Congo à un match du Mondial : la sélection dévoilée, avec une dizaine de joueurs "made in Pro League"

Photo: © photonews

La République démocratique du Congo a dévoilé sa sélection pour son barrage intercontinental d'accession à la Coupe du monde 2026. On y retrouve une nouvelle fois Matthieu Epolo, au même titre que Joris Kayembe, Noah Sadiki et d'autres têtes bien connues de notre Pro League.

Fin mars, la RDC a rendez-vous avec son histoire. Fin mars, elle affrontera le vainqueur du duel entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque en finale du barrage intercontinental dans l'espoir de se qualifier pour sa deuxième phase finale de Coupe du monde, la première depuis 1974.

Un tirage au sort idéal pour les Léopards, qui partiront favoris le 31 mars au Mexique pour devenir la 10e nation africaine qualifiée pour ce Mondial nord-américain, ce qui serait un record.

Ce mercredi, le sélectionneur Sébastien Desabre a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés, qui contient comme à son habitude plusieurs têtes bien connues de notre championnat, à commencer par le gardien du Standard Matthieu Epolo et le défenseur gauche de Genk, Joris Kayembe.

Une dizaine de joueurs passés par la Pro League

Dans le secteur défensif, on retrouve également Chancel Mbemba (ex-Anderlecht), Rocky Bushiri (ex-Ostende, Eupen) et Dylan Batubinsika (ex-Antwerp).

Au milieu de terrain, des noms comme Noah Sadiki (ex-Anderlecht, Union), Edo Kayembe (ex-Anderlecht, Eupen) et Ngal'ayel Mukau (ex-Zulte Waregem, Malines), et en attaque, l'ancien Limbourgeois Théo Bongonda. On notera en revanche l'absence de l'Anderlechtois Mario Stroeykens.

Lire aussi… Thorsten Fink intéressé par un cadre de Genk ? Le coach allemand clarifie la situation

