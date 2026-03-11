Battre Zulte Waregem et Dender, du tout cuit pour La Gantoise dans la course au top 6 ?

La Gantoise a réalisé une belle prestation et s'est imposée 3-1 face à Malines dimanche dernier. Une victoire qui lui permet de figurer dans le top 6 à deux journées de la fin de la phase classique, avec un calendrier abordable en point de mire.

C'est avec la manière que La Gantoise s'est imposée face à Malines, dimanche à la Planet Group Arena, au terme d'une rencontre cruciale dans la course au top 6. "Nous pouvons la savourer un petit moment", souriait Siebe Van der Heyden au coup de sifflet final.

"L'entraîneur nous avait dit qu'il était satisfait de notre semaine d'entraînement. C'est la preuve que si on s'entraîne dur, on peut occuper une meilleure position et marquer davantage de points. À l'entraînement, il était clair que tout le monde était vraiment à fond cette semaine", assurait le défenseur central.

Reste un problème à régler : l'irrégularité, qui a coûté beaucoup de points aux Buffalos cette saison. "Il nous reste deux matchs difficiles, nous devrons rester vigilants. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être excellents par moments et de nous effondrer ensuite", prévenait l'ancien joueur de l'Union.

Rik de Mil et La Gantoise restent prudents malgré un calendrier favorable

En conférence de presse, Rik de Mil ne souhaitait pas non plus s'extasier outre mesure. "Nous devons maintenir ce niveau d'énergie chaque semaine. Notre régularité est toujours notre plus gros point de travail."


"Quand on enchaîne les défaites, il est important de garder son calme. Quand on enchaîne les victoires, c'est la même chose. Il nous reste encore deux matchs difficiles. Zulte Waregem n'a pas toujours été récompensé par son jeu, et Dender peut aussi s'avérer redoutable", a conclu Rik de Mil, qui est donc loin d'estimer que les Champions Play-Offs sont déjà dans la poche pour les Gantois.

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 3-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
