Le Standard de Liège lance un message important à ses supporters

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le Standard de Liège lance un message important à ses supporters
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2531

Le Standard de Liège s'engage pour la sécurité routière. Le club veut rappeler à ses supporters l'importance de rentrer chez eux en sécurité après les matchs.

Le Standard de Liège veut sensibiliser ses joueurs et ses supporters aux dangers de l'alcool au volant. Le club estime que la sécurité doit aussi être une priorité en dehors du terrain.

Un partenariat avec l'AWSR

Le club liégeois a annoncé sur son site officiel un nouveau partenariat avec l'AWSR, l'Agence wallonne pour la sécurité routière. L'objectif de cette collaboration est de sensibiliser joueurs et supporters afin de favoriser des retours de match plus sûrs après les rencontres.

Selon une enquête de l'AWSR, un conducteur wallon sur quatre admet avoir repris le volant après avoir consommé de l'alcool lors d'un événement sportif.

Le Standard prend position

Pour Pierre François, General Manager du Standard, les clubs ont un rôle à jouer. "Notre responsabilité ne s'arrête pas au terrain. Nos joueurs sont visibles, suivis par beaucoup de supporters, et les messages qu'ils véhiculent comptent. Nous voulons que tous nos supporters puissent rentrer chez eux en toute sécurité après chaque match."


D'après l'AWSR, les accidents de circulation en Wallonie représentent une cause majeure de mortalité chez les 18-24 ans. Le Standard a fait le choix de sensibiliser ses supporters.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard

Plus de news

Le Bayern Munich de Vincent Kompany est terrifiant : la presse européenne sous le choc

Le Bayern Munich de Vincent Kompany est terrifiant : la presse européenne sous le choc

11:20
Si ce top 6 se confirme : Anderlecht, Saint-Trond et l'Union vont donner du fil à retordre au Club de Bruges

Si ce top 6 se confirme : Anderlecht, Saint-Trond et l'Union vont donner du fil à retordre au Club de Bruges

11:00
"Ça doit être un fardeau" : Eden Hazard très touché par la situation de son ancien coéquipier

"Ça doit être un fardeau" : Eden Hazard très touché par la situation de son ancien coéquipier

10:00
Lucas Biglia bientôt de retour en Belgique ?

Lucas Biglia bientôt de retour en Belgique ?

09:00
Le PSG, Liverpool et maintenant l'Inter : l'Europe se bouscule pour Joel Ordoñez

Le PSG, Liverpool et maintenant l'Inter : l'Europe se bouscule pour Joel Ordoñez

09:30
Coup dur pour le Bayern Munich : Vincent Kompany confirme la mauvaise nouvelle

Coup dur pour le Bayern Munich : Vincent Kompany confirme la mauvaise nouvelle

08:30
"Un ou deux buts de plus" : Vincent Kompany pas rassasié après la démonstration du Bayern Munich

"Un ou deux buts de plus" : Vincent Kompany pas rassasié après la démonstration du Bayern Munich

08:00
Thorsten Fink intéressé par un cadre de Genk ? Le coach allemand clarifie la situation

Thorsten Fink intéressé par un cadre de Genk ? Le coach allemand clarifie la situation

07:40
"Si Scott Parker ou Ronny Deila avaient tapé sur la table..." : Nicky Hayen règle ses comptes avec Bruges

"Si Scott Parker ou Ronny Deila avaient tapé sur la table..." : Nicky Hayen règle ses comptes avec Bruges

07:00
Faut-il craindre le pire pour le RWDM ? : "Je doute que ça finisse bien" Interview

Faut-il craindre le pire pour le RWDM ? : "Je doute que ça finisse bien"

07:20
Bientôt plusieurs clubs belges en Ligue des champions ? La bataille avec le Portugal continue

Bientôt plusieurs clubs belges en Ligue des champions ? La bataille avec le Portugal continue

06:30
🎥 Le cauchemar de tous les gardiens : le portier de Tottenham remplacé après... 17 minutes

🎥 Le cauchemar de tous les gardiens : le portier de Tottenham remplacé après... 17 minutes

23:20
Le Bayern Munich de Vincent Kompany a marché sur l'Atalanta en Ligue des champions

Le Bayern Munich de Vincent Kompany a marché sur l'Atalanta en Ligue des champions

23:03
🎥 Le RFC Liège accroché par le Patro, le RSCA Futures lourdement battu : voici le résumé de la soirée

🎥 Le RFC Liège accroché par le Patro, le RSCA Futures lourdement battu : voici le résumé de la soirée

22:30
Il ne va pas rester longtemps à Bruges : Toby Alderweireld bluffé par un talent du Club

Il ne va pas rester longtemps à Bruges : Toby Alderweireld bluffé par un talent du Club

21:40
"Ce serait un bon sélectionneur des Diables" : Eden Hazard voit très grand pour Vincent Kompany

"Ce serait un bon sélectionneur des Diables" : Eden Hazard voit très grand pour Vincent Kompany

22:00
Liverpool chute à Istanbul : Galatasaray prend une option pour les quarts de finale de Ligue des champions

Liverpool chute à Istanbul : Galatasaray prend une option pour les quarts de finale de Ligue des champions

21:20
L'Iran menace de boycotter le Mondial : les Diables Rouges pourraient en subir les conséquences

L'Iran menace de boycotter le Mondial : les Diables Rouges pourraient en subir les conséquences

21:00
"Ils pourraient surprendre tout le monde" : l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges ne sont pas à l'abri

"Ils pourraient surprendre tout le monde" : l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges ne sont pas à l'abri

20:00
1
Plus d'un million d'euros envolés : un ancien dirigeant du football congolais rattrapé par un vaste scandale

Plus d'un million d'euros envolés : un ancien dirigeant du football congolais rattrapé par un vaste scandale

20:30
2
Le Standard mérite-t-il le top 6 ? Voici cinq raisons d'y croire... et cinq raisons d'en douter Analyse

Le Standard mérite-t-il le top 6 ? Voici cinq raisons d'y croire... et cinq raisons d'en douter

14:40
Anderlecht n'aura pas Alfred Schreuder : le Néerlandais rejoint une grande nation

Anderlecht n'aura pas Alfred Schreuder : le Néerlandais rejoint une grande nation

19:30
Pourquoi la recherche d'un nouveau directeur sportif traîne en longueur à Anderlecht

Pourquoi la recherche d'un nouveau directeur sportif traîne en longueur à Anderlecht

18:40
Bruges a promis de beaux bonus à Nicolo Tresoldi : l'un d'eux serait un sacré accomplissement !

Bruges a promis de beaux bonus à Nicolo Tresoldi : l'un d'eux serait un sacré accomplissement !

18:20
L'Irak défiera-t-il les Diables Rouges au Mondial ? "Si l'Iran déclare forfait, ce serait logique"

L'Irak défiera-t-il les Diables Rouges au Mondial ? "Si l'Iran déclare forfait, ce serait logique"

19:00
Un plaidoyer en faveur de Playoffs ? Un Belge peut être champion à 7 journées de la fin de la saison

Un plaidoyer en faveur de Playoffs ? Un Belge peut être champion à 7 journées de la fin de la saison

18:00
1
Victime de racisme, un joueur de Pro League a été soutenu par une star mondiale

Victime de racisme, un joueur de Pro League a été soutenu par une star mondiale

17:40
"Business as usual" pour la FIFA concernant l'Iran : "La Coupe du Monde aura lieu"

"Business as usual" pour la FIFA concernant l'Iran : "La Coupe du Monde aura lieu"

17:20
1
L'Union Saint-Gilloise donne des nouvelles d'un joueur sorti blessé contre Genk

L'Union Saint-Gilloise donne des nouvelles d'un joueur sorti blessé contre Genk

16:30
Un autre Diable quitte déjà l'infirmerie

Un autre Diable quitte déjà l'infirmerie

17:00
Le Club de Bruges joue un mauvais tour à Hugo Broos dans la préparation de la Coupe du Monde

Le Club de Bruges joue un mauvais tour à Hugo Broos dans la préparation de la Coupe du Monde

15:30
Taclé par la direction brugeoise, Nicky Hayen réagit

Taclé par la direction brugeoise, Nicky Hayen réagit

16:00
Thorgan Hazard à nouveau Diable ? "Si tu le prends, fais-le jouer"

Thorgan Hazard à nouveau Diable ? "Si tu le prends, fais-le jouer"

13:30
2
John Textor va-t-il vendre le RWDM ? Une première étape a été franchie

John Textor va-t-il vendre le RWDM ? Une première étape a été franchie

14:20
Du nouveau au Standard ? Des investisseurs étrangers pourraient arriver

Du nouveau au Standard ? Des investisseurs étrangers pourraient arriver

10/03
2
À 73 ans, un véritable vétéran de la Ligue 1 fait son retour sur le banc

À 73 ans, un véritable vétéran de la Ligue 1 fait son retour sur le banc

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 3-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved