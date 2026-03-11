Le Standard de Liège lance un message important à ses supporters

Le Standard de Liège s'engage pour la sécurité routière. Le club veut rappeler à ses supporters l'importance de rentrer chez eux en sécurité après les matchs.

Le Standard de Liège veut sensibiliser ses joueurs et ses supporters aux dangers de l'alcool au volant. Le club estime que la sécurité doit aussi être une priorité en dehors du terrain.

Un partenariat avec l'AWSR

Le club liégeois a annoncé sur son site officiel un nouveau partenariat avec l'AWSR, l'Agence wallonne pour la sécurité routière. L'objectif de cette collaboration est de sensibiliser joueurs et supporters afin de favoriser des retours de match plus sûrs après les rencontres.

Selon une enquête de l'AWSR, un conducteur wallon sur quatre admet avoir repris le volant après avoir consommé de l'alcool lors d'un événement sportif.

Le Standard prend position

Pour Pierre François, General Manager du Standard, les clubs ont un rôle à jouer. "Notre responsabilité ne s'arrête pas au terrain. Nos joueurs sont visibles, suivis par beaucoup de supporters, et les messages qu'ils véhiculent comptent. Nous voulons que tous nos supporters puissent rentrer chez eux en toute sécurité après chaque match."



D'après l'AWSR, les accidents de circulation en Wallonie représentent une cause majeure de mortalité chez les 18-24 ans. Le Standard a fait le choix de sensibiliser ses supporters.