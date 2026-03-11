Lucas Biglia bientôt de retour en Belgique ?

Lucas Biglia prépare la suite de sa carrière. L'ancien adjoint d'Anderlecht discute avec plusieurs clubs et n'écarte pas l'idée de revenir en Belgique.

Lucas Biglia garde un œil très attentif sur notre championnat. Après avoir quitté Anderlecht par solidarité pour Besnik Hasi, l'Argentin fait ses armes comme coach des jeunes à l'Atalanta Bergame.

L'ancien milieu de terrain est à l'écoute du marché. L'Argentin ne ferme aucune porte pour la suite de sa carrière et plusieurs pistes sont sur la table selon Het Nieuwsblad.

Un retour en Belgique ?

"Je suis en pourparlers avec deux clubs argentins. Un retour en Amérique du Sud n'est pas exclu, mais je rencontre un club italien de Serie B. Et je suis tout à fait ouvert à un retour en Belgique", a-t-il avoué.

Taravel fait du bon boulot

Malgré son départ, Biglia continue de suivre de près l'actualité d'Anderlecht. Depuis le changement sur le banc, Jérémy Taravel assure l'intérim et les résultats sont plutôt encourageants.



"Je suis heureux pour les joueurs. Je savais que l'effectif avait du potentiel et ils le méritent. L'écart avec l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges est important, mais ils peuvent rivaliser avec Saint-Trond pour le podium", a-t-il conclu.