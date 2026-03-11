Pour couronner une saison exceptionnelle : le champion de la Challenger Pro League connu dès ce mercredi ?

Leader de la Challenger Pro League avec 17 points d'avance sur Courtrai, le SK Beveren est à un pas du titre. Les Flandriens pourraient le décrocher dès ce mercredi soir à domicile, face au RWDM Brussels.

23 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite. 72 points sur 78. Le SK Beveren survole la Challenger Pro League et compte 17 points d'avance sur son plus proche poursuivant, Courtrai.

Les hommes de Bob Peeters ont eu l'occasion de sabrer le champagne pour la première fois il y a quelques semaines, puisqu'ils se sont mathématiquement assurés d'une place parmi les deux premiers, synonyme de promotion assurée en Jupiler Pro League.

Les Flandriens en veulent évidemment plus et aspirent à convertir cette saison exceptionnelle par un titre. Cela pourrait être officiellement le cas dès ce mercredi soir, lors de la réception du RWDM Brussels (20h00).

Le SK Beveren sacré champion dès ce mercredi soir en Challenger Pro League ?

Si Beveren s'impose au Freethiel, il prendra en effet vingt points d'avance sur Courtrai, qui n'aura plus que six matchs à jouer au maximum, en attendant la décision du match à Seraing, reporté en raison d'un incendie au Pairay.

L'occasion est donc idéale pour Beveren de fêter le titre à domicile. Mais en cas de faux pas, il n'y aura tout de même pas trop de pression sur Bob Peeters et ses troupes, pour qui un 0/15 combiné à un 15/15 de Courtrai semble extrêmement peu probable.