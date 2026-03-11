Si ce top 6 se confirme : Anderlecht, Saint-Trond et l'Union vont donner du fil à retordre au Club de Bruges

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La course aux Champions' Play-offs est encore ouverte. Mais si le top 6 actuel se confirme, le Club de Bruges risque d'avoir du travail pour rivaliser.

L'Union Saint-Gilloise est pour l'instant en tête de la Jupiler Pro League. La saison dernière, ils avaient frappé un grand coup lors des Champions' Play-offs en dominant tous leurs adversaires, décrochant le titre avec un 4 sur 6 face au Club de Bruges.

L'Union, le STVV et Anderlecht : personne ne se détache

Si les play-offs commençaient aujourd'hui avec l'Union, Bruges, Saint-Trond, Anderlecht, Malines et La Gantoise, on pourrait se demander si les Bruxellois seraient capables d'être aussi dominants.

Le match contre le STVV lors de la 30e journée pourrait donner un premier indice avant les Play-Offs. Jusqu'à présent, Saint-Trond affiche un bilan de 16 sur 27 contre les autres équipes du top 6, tandis que l'Union fait un peu mieux avec 17 sur 27.

Le bilan du Club de Bruges est décevant : 11 sur 27

Anderlecht a le même bilan que Saint-Trond et aura l'occasion de l'améliorer lors de son match contre Malines. Ces trois équipes font mieux que le Club de Bruges cette saison.

Les Brugeois doivent eux aussi jouer contre Malines, mais ils n'ont pour l'instant pris que 11 points sur 27. C'est trop peu. La Gantoise (9 sur 30) et Malines (5 sur 24) font pire, même si Malines pourrait revenir à hauteur en cas de victoires contre Anderlecht et Bruges.